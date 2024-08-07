شكرا لمتابعة خبر عن أمطار غزيرة تضرب محافظة الدرب بجازان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تناقل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تظهر فيه أمطار رعدية غزيرة تضرب محافظة الدرب بمنطقة جازان.

وشهدت منطقة جازان في الساعات الماضية، هطول غزير للأمطار، على عدد من المحافظات، والقرى التابعة لها، وأشارت الأرصاد أن الفرصة لازالت مهيئة لهطول المزيد من الأمطار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لأمس، أنه لاتزال التوقعات تشير الى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان ، عسير ، مكة المكرمة، المدينة المنورة .