شكرا لمتابعة خبر عن مشهد مؤلم لسيول تجرف خمس اشخاص شرق مكة المكرمة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، مشهد يحبس الأنفاس للسيول بمنطقة المضيق مقابل مدخل بدالة شرق مكة المكرمة عصر اليوم.

وأظهر الفيديو المتداول شدة السيول وقوتها شرق مكة المكرمة، و التى أدت إلى جرف خمس اشخاص فى مشهد مؤلم أثار تعاطف متابعى منصات التواصل المختلفة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، أصدر اليوم الثلاثاء، تحذير لسكان المنطقة، ووصفته بـ “الإنذار الأحمر”، من الهطول الغزير للأمطار على أجزاء من ‫مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة، الطائف، العرضيات، أضم، بني يزيد، ميسان، يلملم، تربة، الجموم، الليث”، حيث يصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.