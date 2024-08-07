مركز لناجز في عسير

أعلنت وزارة العدل افتتاح مركز ناجز بخميس مشيط في منطقة عسير، الذي يعد سادس المراكز العدلية التي تقدّم أكثر من 140 خدمة للأفراد وأصحاب الأعمال في مكان واحد، وبموثوقية عالية في قطاعات: القضاء، والتنفيذ، والتوثيق، وخدمات قطاع الأعمال.

يأتي ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى التيسير على المستفيدين، وتوفير خيارات متعددة للحصول على الخدمات من خلال مراكز عدلية بدأت في مدينة الرياض، وتوسعت لتشمل جدة والدمام والمدينة المنورة، ثم مكة المكرمة، وأخيرا عسير.