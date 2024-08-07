أعلنت وزارة العدل افتتاح مركز ناجز بخميس مشيط في منطقة عسير، الذي يعد سادس المراكز العدلية التي تقدّم أكثر من 140 خدمة للأفراد وأصحاب الأعمال في مكان واحد، وبموثوقية عالية في قطاعات: القضاء، والتنفيذ، والتوثيق، وخدمات قطاع الأعمال.
يأتي ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى التيسير على المستفيدين، وتوفير خيارات متعددة للحصول على الخدمات من خلال مراكز عدلية بدأت في مدينة الرياض، وتوسعت لتشمل جدة والدمام والمدينة المنورة، ثم مكة المكرمة، وأخيرا عسير.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز لناجز في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.