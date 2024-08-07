شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 مساءً، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 مساءً، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
الإنذار الأصفر - #منطقة_مكة_المكرمة - #أضم #بني_يزيد #ميسان ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) August 7, 2024
للتفاصيل https://t.co/Mtvls1GE1w #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/gGpv3BvtIC
طقس المملكة اليوم
يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير، الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.