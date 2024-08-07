شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 مساءً، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.



طقس المملكة اليوم



يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير، الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.



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كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

