شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق :موسم السليبين سيدخل علينا خلال أيام.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس، خالد الزعاق، إنه خلال هذه الأيام سيدخل موسم السليبين ومدته 13 يوما.

وأضاف أنه مع نهاية موسم السليبين ينتهي موسم القيظ، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “تقويم” المذاع على قناة العربية.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد فنبه في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة