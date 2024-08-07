شكرا لمتابعة خبر عن فيديو التقطه سائح سعودي دفع بالمصريين لتغيير وجهتهم السياحية من الساحل إلى رأس البر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقط سائح سعودي يدعى” أبو عبدالسلام ” صاحب حساب أبو عبدالسلام على التيك توك مقاطع فيديو من مدينة رأس البر المصرية دفعت بالمصريين لتغيير وجهتهم السياحية من الساحل إليها.

وجاء ذلك بعدما أبرزت عدسات “أبو عبد السلام”، جمال مدينة رأس البر التي عرفت قديمًا باسم “جيزة دمياط “، حيث تردد التجار عليها قديمًا لمقابلة سفنهم العائدة من رحلاتها التجارية، وأخذت المدينة تكبر يوماً بعد يوم، إلى أن أصبحت في جمال شواطئها وهدوء مقامها تنافس المصايف المصرية الشهيرة على ساحل المتوسط.

وتشتهر المدينة حاليًا بكونها مصيف الطبقة الوسطى من المصريين نتيجة لأسعار الإقامة بها والتي تعد في متناول أيديهم مقارنةً بالساحل الشمالي .

وتمتاز المدينة بوجود عدد من المزارات الجميلة، من أهمها منطقة اللسان، وفنار رأس البر التي شيدت عند شاطئ البحر المتوسط لترشد السفن ليلاً، والتي شهدت المنطقة المحيطة بها تطويرًا جعلها مزاراً مهماً، ومنطقة الجربي التي كانت تشهد قديماً الاحتفالات بمولد سيدي الجربي، وكورنيش النيل.

واستطاعت لقطات أبو عبد السلام الساحرة التي انتشرت على نطاق واسع وحققت مشاهدات عالية لم يحققها المواطن المصري أن تغير وجهة المصريين من الساحل الشمالي لـ مدينة رأس البر.

حيث تعتبر المدينة من المصايف المتميزة فى مصر، لموقعها الفريد عند التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط فى منظر نادر وهو عبارة عن جزيرة على شكل مثلث رأسه منطقة اللسان وضلعه الشرقى نهر النيل والغربى البحر المتوسط وقاعدته القناة الملاحية لميناء دمياط.