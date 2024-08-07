شكرا لمتابعة خبر عن لحظة نجاة شخص بأعجوبة وسط سيول قوية في جازان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجا شخص بأعجوبة من السيول التي جرفت مركبته جراء الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة جازان.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة تعرض شخص لسيول قوية، وجرف السيل مركبته، وتمكن الدفاع المدني من إنقاذه.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن الأودية، وأماكن تجمع المياه وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والحرص على الإخبار عن الوجهة المحتملة حال السفر أو التنزه وموعد العودة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.