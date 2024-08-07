شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة على محافظات بحرة (الشعيبة)، والليث، والقنفذة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 11 مساءً.

