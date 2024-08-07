معالجة 99% من ملاحظات عدسة بلدي بالشرقية

عالجت أمانة المنطقة الشرقية 99 من الملاحظات المرصودة بمختلف مدن ومحافظات المنطقة عبر تطبيق الرقابة الذكية للتشوه البصري «عدسة بلدي» المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وخلال اجتماع برنامج تحسين المشهد الحضري الذي عقد برئاسة أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وحضور الوكلاء ومديري الإدارات ورؤساء البلديات، نوقشت إنجازات الأمانة والبلديات في تحسين المشهد الحضري، ومتابعة سير عمل الخطة الوطنية لمعالجة مظاهر التشوه البصري بالمنطقة.

واستعرضت الإدارة العامة لتحسين المشهد الحضري خلال الاجتماع منجزات الأمانة في تحسين المشهد الحضري خلال شهر يوليو الماضي الذي تم خلاله إصلاح 3.199.435 مترًا مربعًا من الحدائق والمسطحات الخضراء، وتنسيق وزارعة 547.826 من الأشجار والورود، وإزالة 262.043 من مخلفات البناء والهدم، إضافة على إصلاح 81.542 مترًا مربعًا من حفر الشوارع، ومعالجة وضع 69.071 حاوية نظافة وتحسين دهان أرصفة 65.568 مترًا طوليًا.

كما تم إصلاح 43 ألف متر مربع من الأرصفة المتهالكة، وإزالة وطمس 5.968 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة، وإزالة 782 لوحة إعلانية مخالفة، وإصلاح 1400 عمود إنارة متهالك، وإصلاح 225 لوحة إرشادية، ومعالجة وضع 248 من الباعة الجائلين.