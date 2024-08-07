شكرا لقرائتكم خبر عن نظام العمل.. 3 تعديلات في الإجازات مدفوعة الأجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الوزراء أمس الثلاثاء على تعديل عدد من مواد نظام العمل، وشملت تعديلات في الإجازات مدفوعة الأجر.

وزادت إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا، وكذلك إجازات الوفاة إذ شملت التعديلات إضافة إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، تحتسب من تاريخ الواقعة.

وتضمنت التعديلات أيضًا الإجازات التعويضية بإمكانية الاتفاق للحصول على إجازة تعويضية لساعات العمل الإضافية. تعديلات نظام العمل وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة جرت بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، بمشاركة أكثر من 1,300 مشارك ساهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع.

بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية، إذ تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.