استنفار لمواجهة أمطار جازان وبرد وسيول بعسير

رفعت المؤسسة العامة للري جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها منطقة جازان من خلال سدود وادي جازان والعيدابي وبيش، إذ بلغت كمية السيول 10.209.049 متر مكعب، واستنفرت كل من البلدية والكهرباء جهودها بالمنطقة لمعالجة البلاغات جراء الحالة المطرية خاصة في محافظة الدرب، حيث قامت البلدية بمعالجة 21 من بلاغات انقطاعات للإنارة، ونزحت المياه بعدد من الأحياء والشوارع المتضررة، كما قام مكتب خدمات الكهرباء بمعالجة 1300 بلاغ من قبل فرق الطوارئ الميدانية بمواقع مختلفة.

تساقط للبرد

وتواصل هطول الأمطار على منطقة عسير، أمس، صاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد، وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، ومحافظة المجاردة ومراكزها وقراها، وسالت أودية خاط وجرية والضمو، وانخفضت درجة الحرارة وأزاحت الغبرة.

رصد هيدرولوجي

سجّلت منطقة جازان أعلى معدل كميات هطول الأمطار بـ57.00 ملم في القفل- صامطة، و23.8 في مدينة جازان، وذلك ضمن 6 مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار على المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت 49 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من صباح الاثنين، حتى صباح الثلاثاء، هطول أمطار في مناطق: «مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، نجران، والباحة».

الالتزام بالتعليمات

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة عليهم، مشددةً على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي؛ تزامنًا مع استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، حتى يوم الجمعة القادم.

كميات للأمطار بـ«المم»

مكة المكرمة

16.2

مسيان

8.1

المهد بمنطقة المدينة المنورة

9.8

محطة مسجد قباء

4.3

أبها

40.4

المجاردة

32.6

الحضن- نجران

1.8

محطة بئر عسكر

1.2

الباحة

3.6

بلجرشي

2.2