شكرا لمتابعة خبر عن خبير مناخ يوضح كيفية تكوين الأعاصير القمعية في المملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وضح عضو مجلس الشورى وخبير التغير المناخي الدكتور منصور المزروعي، كيف يمكن تكون الأعاصير القمعية في المملكة.

وكشف “المزروعي”، أن الأعاصير القمعية ظاهرة جوية نادرة ولكنها ممكنة الحدوث في السعودية، خاصة في فصل الصيف وتحديداً في شهر أغسطس، ويمكن أن تتشكل هذه الأعاصير بشكل عام نتيجة لتلاقي تيارات هوائية دافئة ورطبة مع تيارات هوائية باردة وجافة، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار الجوي وتتشكل الأعاصير القمعية في المياه واليابسة.

وأضاف: عددا منها يحدث في اليابسة خاصة في السعودية مع السحب الرعدية الشديدة وعلى مساحة محدّدة وذات عمر قصير، فتكون حركة الرياح الصاعدة داخل السحابة الرعدية عنيفة جدًّا بحيث تدور على شكل حلزوني كما حدث في جنوب الليث. وقد تم توثيق عدة أعاصير قمعية في جازان والليث في شهر أغسطس الحالي.

واختتم حديثه قائلاً: أدعو المركز الوطني للأرصاد بدراسة هذه الظواهر وعمل توقع لها من خلال نشرات الأرصاد التي تصدر كل يوم وتنويه العامة لاحتمالية تكونها.