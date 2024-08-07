مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم.. قيمة الجوائز والفروع

الدمام - شريف احمد - أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استعداداتها لتنظيم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والأربعين، والتي تحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله – حيث تنطلق فعاليات المسابقة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال الفترة من 5-17صفر 1446هـ.

فروع الجائزة



ويتنافس المتسابقون في فروع المسابقة الخمسة وهي الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية "روايةً ودرايةً" مع حسن الأداء والتجويد، الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً، الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، الفرع الرابع : حفظ خمسة عشر جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد، الفرع الخامس : حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.





قيمة الجوائز

وقد رصدت للفائزين جوائز مالية تبلغ 4.000.000 أربعة ملايين ريال، حيث يحصل الفائز الأول في الفرع الأول على جائزة قدرها 500 ألف ريال.

تجدر الإشارة إلى أن من أهداف هذه المسابقة تشجيع أبناء المسلمين للإقبال على كتاب الله جل وعلا حفظًا وفهمًا وأداءً وتدبرًا، كما أنها تذكي روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله في دول العالم، وتربط الناشئة بالقرآن الكريم، وتحقق عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وتعليمه.