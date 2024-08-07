شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء باردة وغيوم ماطرة تضفي جمالًا على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جذب المشهد الجمالي للغيوم الماطرة، السياح والزوار للتنزه والاستمتاع بهذا المشهد الآسر الذي يحكي جمال وبرودة الأجواء الذي تشهده منطقة الباحة في فصل الصيف.

وأضفت نسمات الهواء الباردة مع زخات المطر بُعداً جمالياً للطبيعة الخلابة التي تحظى بها منطقة الباحة، مما زاد المشهد جمالاً، الأمر الذي أسهم في جذب السياح والزوار لقضاء المزيد من الأوقات الممتعة، والتقاط الصور الجمالية للأجواء وتوثيقها من خلال هواتفهم الذكية.

عدسة "واس" وصفت المشهد البديع بعددٍ من الصور التي تُحاكي جمال طبيعة وأجواء منطقة الباحة.