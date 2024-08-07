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جامعة الحدود الشمالية تعلن توفر وظائف أكاديمية بتخصصات طبية

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أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح باب التقديم على الوظائف الأكاديمية برتبة (أستاذ مساعد) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة بنظام العقود في خمس تخصصات طبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية اعتباراً من اليوم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.

وأوضحت الجامعة أن شروط التقديم على الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية, ولائقًا صحيًا, وأن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الوظيفية من اللجان والمجالس المختصة، ويكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل, والإقامة في بلد الدراسة, وألا يكون بالانتساب، أو المراسلة، أو التعليم -عن بُعد-، وأن يكون هناك ارتباط في التخصص في مراحل البكالوريوس, والماجستير, الدكتوراة.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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