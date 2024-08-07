جامعة الحدود الشمالية تعلن توفر وظائف أكاديمية بتخصصات طبية

وأوضحت الجامعة أن شروط التقديم على الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية, ولائقًا صحيًا, وأن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الوظيفية من اللجان والمجالس المختصة، ويكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل, والإقامة في بلد الدراسة, وألا يكون بالانتساب، أو المراسلة، أو التعليم -عن بُعد-، وأن يكون هناك ارتباط في التخصص في مراحل البكالوريوس, والماجستير, الدكتوراة.
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