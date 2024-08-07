شكرا لمتابعة خبر عن ‎سفارة المملكة في تايلند تحذر المواطنين من استئجار الدراجات النارية دون رخصة دولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت سفارة المملكة في تايلاند بيان تحذيري قوي لجميع المواطنين والمواطنات حيث أكدت من خلاله على ضرورة التقيد الصارم بالقوانين المحلية للبلاد

وأكدت السفارة على أهمية عدم استئجار الدراجات دون رخصة قيادة دولية والالتزام بلبس الخوذة حفاظًا على السلامة.

‎وشددت السفارة على ضرورة التعامل مع مكاتب التأجير المرخصة من قبل وزارة السياحة التايلندية، لتجنب أي مشاكل قانونية وضمان الحصول على خدمة موثوقة وآمنة.

‎كما دعت السفارة المواطنين إلى الاتصال على الرقم 1155 للشرطة السياحية للمساعدة عند الضرورة.