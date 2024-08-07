شكرا لمتابعة خبر عن تنمية الحياة الفطرية يطلق 21 ضباً بمحمية الملك خالد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن إطلاقه ٢١ ضباً بمحمية الملك خالد الملكية بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية من مركز الإيواء .

وتصدّر إعلان المركز الوطني لتنمية لحياة الفطرية عن ولادة أربعة فهود صغيرة قائمة أهم قصص النجاح العالمية على صفحات مجلة بي بي سي وايلد لايف.

وكتبت المجلة في تقريرها بعنوان “ولادة أربعة أشبال فهود جديدة في السعودية بعد 40 عاماً من الانقراض” نُشِرَ بتاريخ 25 يوليو، إلى الاستراتيجية الشاملة التي أعلن عنها المركز لاستعادة الفهود من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في الإكثار وإعادة التوطين.

والجدير بالذكر أن ذلك يأتي ضمن جهوده المركز الوطني في إعادة تأهيل النظم البيئية وإثراء التنوع الأحيائي في المملكة.