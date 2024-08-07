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تنمية الحياة الفطرية يطلق 21 ضباً بمحمية الملك خالد

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الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن إطلاقه ٢١ ضباً بمحمية الملك خالد الملكية بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية من مركز الإيواء .

وتصدّر إعلان المركز الوطني لتنمية لحياة الفطرية عن ولادة أربعة فهود صغيرة قائمة أهم قصص النجاح العالمية على صفحات مجلة بي بي سي وايلد لايف.

وكتبت المجلة في تقريرها بعنوان “ولادة أربعة أشبال فهود جديدة في بعد 40 عاماً من الانقراض” نُشِرَ بتاريخ 25 يوليو، إلى الاستراتيجية الشاملة التي أعلن عنها المركز لاستعادة الفهود من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في الإكثار وإعادة التوطين.

والجدير بالذكر أن ذلك يأتي ضمن جهوده المركز الوطني في إعادة تأهيل النظم البيئية وإثراء التنوع الأحيائي في المملكة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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