شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مليون ريال عائد استثماري.. أمير تبوك يدشن المردم البيئي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

تطوير البنية التحتية

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، المردم البيئي الجديد، الذي بلغت تكلفة إنشائه 35 مليون ريال بأحدث التقنيات وبعائد استثماري يصل لـ 19 مليون ريال.جاء ذلك خلال استقباله، بمكتبه بالإمارة اليوم، أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف وعددًا من مسؤولي الأمانة.واستمع سموه لشرح من المهندس اليوسف عن المردم الذي يضم محطة لفرز النفايات بطاقة استيعابية تصل إلى 80 طنًّا في الساعة على خطين منفصلين، وخلية هندسية لردم النفايات، معزولة بسبع طبقات لمنع التسريبات إلى البيئة المحيطة.وذكر أمين المنطقة أن الأمانة ستقوم بتأهيل المردم القديم من خلال فرز النفايات وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى الإغلاق البيئي للمردم بما يتناسب مع الخطط المستقبلية لإنشاء حدائق ومتنزهات في الموقع.ونوه أمير منطقة تبوك بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لقطاع البلديات بالمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع معدلات جودة الحياة.من جهته أعرب المهندس اليوسف عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على دعمهم لجميع مشروعات الأمانة ومنها هذا المشروع الذي يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية والرقي بجودة الحياة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد.