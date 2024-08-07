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شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات مهمة.. ممثلا بنين وتشاد يشيدان بمخرجات مؤتمر وزراء الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشاد رئيس الاتحاد الإسلامي في بنين، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد، المشاركان في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، والذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في مكة المكرمة، بمخرجات المؤتمر وما تضمنه البيان الختامي من توصيات وصفوها بأنها تلامس اهتمام أبناء الأمة الإسلامية، وداعمة لأعمال وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي.
قال رئيس الاتحاد الإسلامي في جمهورية بنين إدريس بكاري، إن المؤتمر حقق نجاحات كبيرة من حيث اختيار المكان وتحديد الموضوعات واختيار المشاركين، ما نتج عنه حزمة توصيات تكرس الدور القيادي والإسلامي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية.
وأضاف، أن خروج المؤتمر بتوصيات في مقدمتها الاهتمام بقضية القدس وفلسطين يؤكد أن المخرجات جاءت لتؤكد أهمية القضية، فضلاً عن بقية التوصيات التي أكدت على تعزيز دور الوزارات في مواجهة الغلو والتطرف وتبادل التجارب والخبرات.
وأشار إلى أن هناك نجاحات كبيرة حققها المؤتمر تؤكد قدرة المملكة العربية السعودية على توحيد أبناء الأمة، وأنها تحظى بتقدير واهتمام كبير من أبناء الأمة الإسلامية.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية في جمهورية تشاد الشيخ محمد عيسى، أن المخرجات جاءت نتاج النجاح الكبير في تنظيم المؤتمر واختيار موضوعات شاملة ووافية وهي جسر مضيء لكل العاملين في قطاع الشؤون الإسلامية والأوقاف.
وعبر عن سعادته بمشاركته في المؤتمر، ومد جسور التعاون والتفاهم والتنسيق مع الوزراء بدول العالم الإسلامي للاستفادة من خبراتهم في دعم العمل الدعوي والتربوي والوقفي في تشاد.
قال رئيس الاتحاد الإسلامي في جمهورية بنين إدريس بكاري، إن المؤتمر حقق نجاحات كبيرة من حيث اختيار المكان وتحديد الموضوعات واختيار المشاركين، ما نتج عنه حزمة توصيات تكرس الدور القيادي والإسلامي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية.
رئيس الاتحاد الإسلامي في جمهورية بنين إدريس بكاري
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وأشار إلى أن هناك نجاحات كبيرة حققها المؤتمر تؤكد قدرة المملكة العربية السعودية على توحيد أبناء الأمة، وأنها تحظى بتقدير واهتمام كبير من أبناء الأمة الإسلامية.
رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد
وأكد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية في جمهورية تشاد الشيخ محمد عيسى، أن المخرجات جاءت نتاج النجاح الكبير في تنظيم المؤتمر واختيار موضوعات شاملة ووافية وهي جسر مضيء لكل العاملين في قطاع الشؤون الإسلامية والأوقاف.
دعم العمل الدعوي
وعبر عن سعادته بمشاركته في المؤتمر، ومد جسور التعاون والتفاهم والتنسيق مع الوزراء بدول العالم الإسلامي للاستفادة من خبراتهم في دعم العمل الدعوي والتربوي والوقفي في تشاد.