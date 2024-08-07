رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد

رئيس الاتحاد الإسلامي في جمهورية بنين إدريس بكاري

شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات مهمة.. ممثلا بنين وتشاد يشيدان بمخرجات مؤتمر وزراء الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.