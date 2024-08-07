شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر السعودي يبحث التعاون في العمل الإنساني مع نظيره الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

تكامل الأعمال الإغاثية

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، وفدًا من الهلال الأحمر الباكستاني برئاسة رئيس الجمعية سردار شاهد أحمد بمقر الهيئة في مدينة الرياض، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجال الإنساني والإغاثي.وبحث الجانبان أوجه التعاون بينهما وتعزيز الحوار والتأكيد على العمل الإنساني.وثمّن العويسى الدور التكاملي والتنسيقي بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر الباكستاني في الأعمال الإغاثية والإنسانية والتطوعية، تحت مظلة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر.كما جرى خلال الزيارة استعراض منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وأعمال الهيئة في التدريب والتوعية المجتمعية، كما اطلع الوفد على مركز العمليات للإسعاف الجوي، والمركز الوطني الإسعافي، والمركبات المتخصصة التي تعمل في الهيئة وقت الكوارث والأزمات.