شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاء" وجامعة الباحة يبحثان تبادل الخبرات بمجال الصحة النباتية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وفد من المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، مع مسؤولي جامعة الباحة اليوم الربعاء، تبادل الخبرات والتجارب في مجال الصحة النباتية ووقاية النباتات تعضيدًا لخدمة المجتمع، ورفع مستوى التنسيق فيما بينهما في مجالات الوقاية والمكافحة.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بالمدينة الجامعية استعرض جهود الجامعة في عدة المجالات الأكاديمية والبحثية المتعلقة بالوقاية والمكافحة وبحث تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

