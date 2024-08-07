شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة تعتمد استمرار نظام الفصلين الدراسيين للعام 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم الأربعاء، عن استمرار اعتماد نظام الفصلين الدراسيين للعام الجامعي المقبل 1446هـ.

وأوضحت أن الفصل الدراسي الأول يبدأ من 14/ 2 إلى 5/ 7 ، ويبدأ الفصل الثاني من 12/ 7 إلى 4/ 12/ 1446هـ، بالإضافة إلى الترم الصيفي يبدأ من 26/ 12/ 1446هـ وينتهي في 1/ 3/ 1447هـ.

