شكرا لقرائتكم خبر عن "الخريجي" باجتماع "التعاون الإسلامي": انتهاكات الاحتلال تهدد الأمن الإقليمي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.