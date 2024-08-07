شكرا لقرائتكم خبر عن حبتان من فاكهة التين يمد الجسم بـ 79 جرامًا من الماء و74 سعرة حرارية والان نبدء بالتفاصيل

موسم حصادها

أنواع متعددة

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن حبتين من فاكهة التين تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، وتناولها طازجة يمد الجسم بـ(79) جرامًا من الماء، و(74) سعرة حرارية، و(19) جرامًا من الكربوهيدرات و(2.9) جرام من الألياف، و(0.8) جرام من البروتين، ونحو (0.3) جرام من الدهون.وتُعد هذه الفاكهة من المحاصيل الواعدة التي تعمل الوزارة على تطوير إنتاجها وتصنيعها وتسويقها عبر برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.أوضحت الوزارة ضمن حملة "موسم حصادها"، التي تستهدف نشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه والخضروات الموسمية، إذ يبدأ موسم إنتاج التين من فبراير حتى نوفمبر من كل عام، وتتميز مناطق المملكة بإنتاج العديد من أنواعها ومنها: (التين المدني، وبرون تركي، والتين البلدي، والتين الوزيري، وتين كادوتا، ووايت كنج).وتحقق المملكة اكتفاءً ذاتيًا منه بنسبة (111%)، وبكميات إنتاج سنوي تتجاوز (28) ألف طن في مساحة مزروعة تبلغ نحو (1,421) هكتارًا في مختلف مناطق المملكة، وتتصدر منطقة جازان بإنتاج سنوي يبلغ (9,906) أطنان، تليها منطقة الرياض بإنتاج يبلغ (8,010) أطنان.يذكر أن حملة "موسم حصادها" تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة من الفواكه والخضروات المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ لتحقق العديد من الأهداف التي تدخل ضمن سياسة الوزارة لتعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسلامته، ونشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة؛ فضلًا عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليًا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.