تدشين مركز رصد الحوادث المرورية بمدينة الرياض

عقب ذلك أشار أمين المنطقة الأمير فيصل بن عياف، إلى أن اللجنة القائمة على المركز حرصت على أن تكون مخرجاتها واضحة ومستدامة على الميدان بالمعايير والأرقام ، وأن يكون العمل مؤسسيًّا ليستمر سنوات طويلة بإذن الله.
يذكر أن المركز يتضمن مواقع إستراتيجية على مستوى مدينة الرياض حيث يعالج تحسين مستوى السلامة لمواقع رئيسة ضمن حدود المدينة، وتتم خلالها الزيارات الميدانية للتعرف على المشاكل المسببة للنقاط السوداء على التقاطعات ووصلات الطرق ضمن مدينة الرياض، والخروج بالتوصيات اللازمة لمعالجة هذه المواقع ضمن تقارير السلامة المرورية والتصاميم الهندسية.
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