تدشين مركز رصد الحوادث المرورية بمدينة الرياض

دشن نائب أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بقصر الحكم اليوم، مركز رصد الحوادث المرورية بمدينة الرياض. ونوه الأمير محمد بن عبدالرحمن خلال الاجتماع بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والسلامة في منطقة الرياض, وبدور أمانة المنطقة وجهود القائمين على المركز، مشيراً إلى أن الرياض مقبلة على مستقبل مشرق تتطلب السعي إلى الحد من المؤثرات السلبية كالحوادث المرورية. وأكد الأمير محمد بن عبدالرحمن, أهمية تعاون جميع القطاعات المعنية لخدمة المركز.

عقب ذلك أشار أمين المنطقة الأمير فيصل بن عياف، إلى أن اللجنة القائمة على المركز حرصت على أن تكون مخرجاتها واضحة ومستدامة على الميدان بالمعايير والأرقام ، وأن يكون العمل مؤسسيًّا ليستمر سنوات طويلة بإذن الله.

يذكر أن المركز يتضمن مواقع إستراتيجية على مستوى مدينة الرياض حيث يعالج تحسين مستوى السلامة لمواقع رئيسة ضمن حدود المدينة، وتتم خلالها الزيارات الميدانية للتعرف على المشاكل المسببة للنقاط السوداء على التقاطعات ووصلات الطرق ضمن مدينة الرياض، والخروج بالتوصيات اللازمة لمعالجة هذه المواقع ضمن تقارير السلامة المرورية والتصاميم الهندسية.