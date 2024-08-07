أمير جازان يتفقد المحافظات والقرى المتضررة من الأمطار

تفقد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر يرافقه مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء سلطان بن ناصر القحطاني اليوم، محافظات وقرى المنطقة عقب موجة الأمطار الغزيرة التي تسببت في جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه.

وشملت الجولة محافظة أحد المسارحة مرورًا بالقرى التي شهدت جريان السيول المجاورة لها، حيث وقف أمير المنطقة عن كثب على المواقع المتضررة، ثم توجه لمحافظة أبو عريش للوقوف على الكوبري الذي سقط نتيجة السيول الجارفة بقرية رديس.

وقد اطلع الأمير محمد بن ناصر خلال الجولة على المخططات ومسارات الأودية، ووجه بإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن، مقدماً شكره للجهات المعنية كافة على ما قاموا به من جهود أثمرت في الحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، كما وجه الشكر للمواطنين المتطوعين الذين أسهموا في مساعدة المتضررين والمحتجزين في السيول بإشراف فرق الدفاع المدني.