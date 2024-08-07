القبض على نايف الحربي لتحرشه بحدث

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ترجمة لـ47 لغة بالدوائر القضائية
أنشأت وزارة العدل مركز الترجمة الموحد؛ ليخدم جميع محاكم المملكة بمختلف اختصاصاتها والمرافق العدلية، في إطار عمل الوزارة المتواصل...
إكمال استعدادات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن
أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استعداداتها لتنظيم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته...
1.214 جولة رقابية على منشآت رفحاء
نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية محافظة رفحاء، 1.214 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية، منها 812 زيارة لأعمال...
470 شهادة امتثال للمباني بالرس
أصدرت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة الرس 472 شهادة امتثال للمباني خلال النصف الأول لعام 2024، التي تهدف للارتقاء بالمشهد...
3 مراكز للطوارئ بالمسجد الحرام
يحظى قاصدو المسجد الحرام بتقديم الرعاية الصحية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال ثلاثة مراكز للطوارئ بالمسجد الحرام، يقوم...
تدشين مركز رصد الحوادث المرورية بمدينة الرياض
دشن نائب أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بقصر الحكم اليوم، مركز رصد...
أمير جازان يتفقد المحافظات والقرى المتضررة من الأمطار
تفقد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر يرافقه مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء سلطان بن ناصر القحطاني اليوم، محافظات وقرى...
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