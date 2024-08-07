ترجمة لـ47 لغة بالدوائر القضائية أنشأت وزارة العدل مركز الترجمة الموحد؛ ليخدم جميع محاكم المملكة بمختلف اختصاصاتها والمرافق العدلية، في إطار عمل الوزارة المتواصل... الرياض: الرياض: دوت الخليج 03 صفر 1446 هـ 03 صفر 1446 هـ إكمال استعدادات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استعداداتها لتنظيم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 03 صفر 1446 هـ 03 صفر 1446 هـ 1.214 جولة رقابية على منشآت رفحاء نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية محافظة رفحاء، 1.214 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية، منها 812 زيارة لأعمال... رفحاء: دوت الخليج رفحاء: دوت الخليج 03 صفر 1446 هـ 03 صفر 1446 هـ 470 شهادة امتثال للمباني بالرس أصدرت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة الرس 472 شهادة امتثال للمباني خلال النصف الأول لعام 2024، التي تهدف للارتقاء بالمشهد... بريدة: دوت الخليج بريدة: دوت الخليج 03 صفر 1446 هـ 03 صفر 1446 هـ 3 مراكز للطوارئ بالمسجد الحرام يحظى قاصدو المسجد الحرام بتقديم الرعاية الصحية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال ثلاثة مراكز للطوارئ بالمسجد الحرام، يقوم... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 03 صفر 1446 هـ 03 صفر 1446 هـ تدشين مركز رصد الحوادث المرورية بمدينة الرياض دشن نائب أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بقصر الحكم اليوم، مركز رصد... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 صفر 1446 هـ 03 صفر 1446 هـ أمير جازان يتفقد المحافظات والقرى المتضررة من الأمطار تفقد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر يرافقه مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء سلطان بن ناصر القحطاني اليوم، محافظات وقرى... جازان: دوت الخليج جازان: دوت الخليج 03 صفر 1446 هـ 03 صفر 1446 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على نايف الحربي لتحرشه بحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.