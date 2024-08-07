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"الخريجي" يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزير خارجية غامبيا

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية، وليد بن عبدالكريم الخريجي، في جدة اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج بجمهورية غامبيا، على هامش الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائي في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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