شكرا لقرائتكم خبر عن "الخريجي" يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزير خارجية غامبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية، وليد بن عبدالكريم الخريجي، في جدة اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج بجمهورية غامبيا، على هامش الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائي في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي.