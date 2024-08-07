شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاءات نائب وزير الخارجية على هامش اجتماع "التعاون الإسلامي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية، وليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، في جدة، اليوم، على هامش الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. نائب وزير خارجية مصر كما التقى نائب وزير الخارجية، وليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية السفير أبو بكر محمد حنفي، في جدة، اليوم، على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءان، مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي.

