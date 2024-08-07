شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يناقش الأوضاع الإقليمية مع نظيره التركي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في جدة اليوم، نائب وزير الخارجية التركي الدكتور نوح يلماز، على هامش الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي.

