1.214 جولة رقابية على منشآت رفحاء

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية محافظة رفحاء، 1.214 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية، منها 812 زيارة لأعمال الرقابة الصحية، و402 زيارة لرقابة الأسواق، وذلك خلال شهر يوليو الماضي 2024.

وأوضحت بلدية رفحاء أنه جرى إغلاق منشأتين تجاريتين، ورصد 62 مخالفة، وتحرير 60 إنذارًا، وإصدار 8 رخص، بينما بلغ عدد الشهادات الصادرة 76 شهادة، وتمت مصادرة 70 كلج من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب إزالة 6.452 مترا مكعبا من مخلفات الهدم والبناء، و6.150 مترا مكعبا من المخلفات الصلبة، و7.232 طنا من النفايات المنزلية، وإغلاق 26 بلاغا.

وبيّنت أن الفرق الرقابية مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت، مشددةً على أنه لا تهاون مع المنشآت المخالفة، تعزيزًا للدور الحيوي للقطاع البلدي، وتحسين جودة الحياة.