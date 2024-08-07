3 مراكز للطوارئ بالمسجد الحرام

ويقع مركز طوارئ الحرم رقم (1) بالدور الأول بتوسعة الملك فهد، ومركز طوارئ الحرم (3) بالرواق السعودي باب الصفا سابقًا (جوار مصلى الجنائز)، ومركز طوارئ الحرم رقم (4) بالرواق السعودي الدور الأول بجوار جسر أجياد.
ويباشر تجمع مكة المكرمة الصحي في إطار دوره التكاملي، بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بتقديم الرعاية الأولية والصحية والتوعوية لضيوف الرحمن، بما يحقق الإسهام في توفير خدمات صحية عالية الجودة لقاصدي بيت الله الحرام.
كما تتكامل الهيئة العامة للعناية بالحرمين الشريفين مع وزارة الصحة في تقديم المبادرات التوعوية المختلفة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.
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