شكرا لمتابعة خبر عن مشهد مؤثر لشاب يحمل والده على رأسه تجنباً من مياه الأمطار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار مقطع فيديو لشاب يحمله والده المسن على رأسه ليحميه من مياه الأمطار ، على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر المنصات الاجتماعية ، الشاب وهو يحمل والده على رأسه ، بينما يعبر به الطريق ، متجنياً لمياه الأمطار .

وحظى المقطع بتفاعل كبير من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، مشيدين موقف الشاب مع والده ، وجاءت التعليقات كالتالي : ” بيض الله وجهه” ، ” الله يحفظه ويحفظ والدينا ” .