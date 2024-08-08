شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تؤكد ضرورة الالتزام بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية