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أكثر من مليون تفاعل مع المقطع الذي التقطه السائح السعودي برأس البر

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الرياض - علي القحطاني - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الذي نشره المواطن “أبو عبد السلام” عبر حسابه الرسمي على تيك توك والذي أبرزت فيه عدسات كاميرا الجوال الخاص به جمال مدينة رأس البر المصرية.

وقدّم “أبو عبدالسلام” شكره للمعجبين وصحيفة “صدى” على اهتمامها بالمقطع ومهنيتها في الإشارة إلى محتوى المادة متمنيًا للشعب المصري الكريم مزيد من التقدم والازدهار .

والجدير بالذكر أن المقطع الذي وثقه السائح أبو عبدالسلام حصل على تفاعلٍ واسع عبر حسابه الرسمي من قبل الرواد المصريين، والذين أفادوا بأن المواطن أبو عبدالسلام أعاد لهم ذكرياتهم مع المدينة وجمالها الساحر .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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