شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من مليون تفاعل مع المقطع الذي التقطه السائح السعودي برأس البر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الذي نشره المواطن “أبو عبد السلام” عبر حسابه الرسمي على تيك توك والذي أبرزت فيه عدسات كاميرا الجوال الخاص به جمال مدينة رأس البر المصرية.

وقدّم “أبو عبدالسلام” شكره للمعجبين وصحيفة “صدى” على اهتمامها بالمقطع ومهنيتها في الإشارة إلى محتوى المادة متمنيًا للشعب المصري الكريم مزيد من التقدم والازدهار .

والجدير بالذكر أن المقطع الذي وثقه السائح أبو عبدالسلام حصل على تفاعلٍ واسع عبر حسابه الرسمي من قبل الرواد المصريين، والذين أفادوا بأن المواطن أبو عبدالسلام أعاد لهم ذكرياتهم مع المدينة وجمالها الساحر .

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