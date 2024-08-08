"هيئة الترفيه": أكثر من 16 مليون زائر للفعاليات في الربع الثاني من 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للترفيه (GEA) عن وصول عدد زوار الفعاليات خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى أكثر من 16 مليون زائر، بارتفاع نحو من 130% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد الزوار 7 ملايين زائر.



كما بلغ إجمالي التراخيص 1529 ترخيص، بارتفاع يقدر بـ 7.3 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2023، حيث بلغ إجمالي التراخيص المصدرة 1425 ترخيص.



وجاء العدد الأكبر من التراخيص في نشاط العروض الحية في المطاعم والمقاهي بـ 523 ترخيص، تلاها الفعاليات الترفيهية بـ 433 ترخيص، ثم العروض الترفيهية بـ 322 ترخيص، و93 ترخيص للمدن الترفيهية ومن ثم تنظيم وإدارة الحشود بـ 60 ترخيصاً.



وفي تقريرها للربع الثاني أوضحت الهيئة عن وصول عدد الوجهات الترفيهية إلى 97 وجهة ترفيهية مرخصة في الربع الثاني.



وعلى صعيد الرقابة، حقق عدد الزيارات الميدانية لسنة 2024 قفزة بنسبة 301% مقارنة بالربع الثاني عام 2023، حيث كان عدد الزيارات 5200 زيارة، فيما وصل عدد الزيارات في الربع الثاني 20,880 زيارة ميدانية خلال الربع الثاني عام 2024.

ويمكن للراغبين في إصدار التراخيص على اختلاف أنواعها الدخول على "بوابة الترفيه" التي تعمل على تسهيل الأعمال في تقديم الخدمات الترفيهية، كما يمكن من خلالها الاطلاع على الاشتراطات والضوابط اللازمة للعمل في القطاع.



وتصدر الهيئة رخص لكل من، المراكز الترفيهية، وتشغيل المرافق الترفيهية، وشهادات الاعتماد في بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية، وإدارة وتطوير المواهب الفنية الترفيهية، وشهادة اعتماد في تنظيم وإدارة الحشود.

وتصاريح الفعاليات الترفيهية، وتصاريح العروض الترفيهية، وتصاريح العروض الحية في المطاعم والمقاهي، إضافة إلى تراخيص المدن الترفيهية.