شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. قواعد تنظيمية جديدة لمنشآت ذوي الإعاقة «غير الحكومية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للمنشآت غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف توضيح بنود اللائحة بعد الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشخص ذو الإعاقة وما يضمن تقديم أفضل الخدمات.

وتصنف المنشآت المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى المنشآت الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية من الوزارة، مثل منشآت الرعاية الاجتماعية اليومية، منشآت الرعاية الاجتماعية المنزلية، والمنشآت الاجتماعية الإيوائية، ومنشآت اجتماعية متعددة تقدم أكثر من برنامج اجتماعي في مقر «واحد». منشآت ذوي الإعاقة «غير الحكومية» وأكدت القواعد على أن تغطي وسائل المراقبة والحراسة مرافق المبنى الداخلية والخارجية، وأن تكون مزودة بنظام إنذار واستدعاء.

وقسّمت الوزارة منشآت الرعاية الاجتماعية اليومية، إلى 5 فئات من الجنسين «ذكر وأثني» هي طفولة - دنيا «من 2 إلى 12 سنة»، وطفولة - عليا «من 12 - إلى 18 سنة»، وشباب «18 - 30 سنة» وكبار «30 - 60 سنة»، وكبار السن «60 سنة فأكثر».

وتصنف الإعاقة إلى فكرية وفكرية بصرية وفكرية حركية وفكرية سمعية ومزدوجي الإعاقة «أكثر من 3 أنواع من الإعاقة». تقديم طلب إصدار الترخيص وألزمت اللائحة على المنشأة الراغبة في الحصول على الترخيص بتقديم طلب إصدار الترخيص، موضحًا فيه نوع المنشأة؛ بحسب التصنيف السابق، واستيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في القواعد.

واشترطت اللائحة في المنشآت الرعاية الاجتماعية اليومية، أن تكون متخصصةً بفئة عمرية واحدة، مع إمكانية أن أن تضم أكثر من فئة عمرية شريطة توفير أقسام منفصلة حسب العمر.

أما المنشآت الاجتماعية الإيوائية، فيشترط أن يمكن أن تكون متخصصةً بفئة عمرية واحدة، ولا يزيد عدد المقيمين في الغرفة «الواحدة» فيها على أكثر من «شخصين»، ولا يزيد عدد المقيمين في المبنى المستقل «الواحد» فيها على «25» شخصا من ذوي الإعاقة، ويمكن للمنشأة أن تضم أكثر من مبنى مستقل، ويجب عليها التركيز على نموذج السكن الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة بما يحفظ استقلاليتهم. اشتراطات المرخص له وحددت اللائحة اشتراطات المرخص له ذو الصفة الطبيعية والتي تتمثل في تقديم الهوية الوطنية، والسجل التجاري، وألا يكون قد أُلغي له ترخيص سابق بناءً على إخلاله بآلية العمل والتعليمات أو تجاوزه لأخلاقيات المهنة، وتقديم نسخة من وثيقة رد الاعتبار في حال سبق الحكم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وألزمت المرخص له بعد اشتراطات للغرف والأثاث منها أن تكون مناسبة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب الفئة العمرية المستفيدة، وأن تكون مناسبة لتقليل الانزلاق أو السقوط أو الإصابة.

يحظر على المنشأة تقديم أي خدمة خارج نطاق الترخيص، للمنشأة الراغبة بتقديم خدمات وبرامج إضافية خارج نطاق الترخيص تزويد الإدارة المرخصة، بالتراخيص اللازمة من جهة الاختصاص قبل تقديم الخدمة.

وحددت الوزارة مدة الترخيص ب 5 سنوات، مع استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في القواعد.