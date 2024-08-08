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جامعة نجران تعلن مواعيد وشروط التسجيل في الإسكان الطلابي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران عن مواعيد استقبال طلبات التسجيل في الإسكان الطلابي للفصل الأول للعام الجامعي 1446هـ.
وأضافت الجامعة في منشور على صفحتها الرسمية في "إكس" أن على الطلبة الراغبين في التسجيل؛ تقديم طلباتهم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 7-2 -1446هـ

التسجيل في الإسكان الطلابي بجامعة نجران

وبخصوص المستندات المطلوبة فيشترط إحضار أصل الهوية للمطابقة، وطباعة إثبات الحجز من نظام الإسكان، بالإضافة إلى طباعة الجدول الدراسي للطالب.
كما يشترط لقبول الطالب في الإسكان الطلابي، أن يبعد سكنه 80 كيلومترًا عن جامعة نجران، مع إثبات العنوان الوطني أو ما يثبت سكن الطالب.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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