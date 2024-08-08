شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران تعلن مواعيد وشروط التسجيل في الإسكان الطلابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران عن مواعيد استقبال طلبات التسجيل في الإسكان الطلابي للفصل الأول للعام الجامعي 1446هـ.

وأضافت الجامعة في منشور على صفحتها الرسمية في "إكس" أن على الطلبة الراغبين في التسجيل؛ تقديم طلباتهم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 7-2 -1446هـ التسجيل في الإسكان الطلابي بجامعة نجران وبخصوص المستندات المطلوبة فيشترط إحضار أصل الهوية للمطابقة، وطباعة إثبات الحجز من نظام الإسكان، بالإضافة إلى طباعة الجدول الدراسي للطالب.

كما يشترط لقبول الطالب في الإسكان الطلابي، أن يبعد سكنه 80 كيلومترًا عن جامعة نجران، مع إثبات العنوان الوطني أو ما يثبت سكن الطالب.