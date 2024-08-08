شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على نجران ورياح نشطة في حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش.

وبيّن المركز أن الحالة التي ستبدأ الساعة الـ 12 ظهراً، ستستمر حتى الـ 11 مساءً. طقس حائل

فيما نبّه المركز من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة ‏على منطقة ‏حائل، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل المناطق ‏المفتوحة والطرق ‏السريعة‏‏.‏‏ ‏

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر ‏حتى ‏الساعة ‏الـ ‏7 ‏مساءً‏‏.‏

