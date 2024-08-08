اخبار السعوديه

"الأرصاد": أمطار متوسطة على نجران ورياح نشطة في حائل

0 نشر
واس - المناطق 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على نجران ورياح نشطة في حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش.
وبيّن المركز أن الحالة التي ستبدأ الساعة الـ 12 ظهراً، ستستمر حتى الـ 11 مساءً.

طقس حائل


فيما نبّه المركز من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة ‏على منطقة ‏حائل، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل المناطق ‏المفتوحة والطرق ‏السريعة‏‏.‏‏ ‏
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر ‏حتى ‏الساعة ‏الـ ‏7 ‏مساءً‏‏.‏
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا