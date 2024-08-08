السعودية | “فاتورة شراء الذهب”.. تنبيه من “التجارة” عن 10 حقوق يجب توفرها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض كشفت وزارة التجارة عن 10 حقوق للمستهلك ينبغي أن تتوفر في الفاتورة عند شراء الذهب.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة “إكس”، أن من حق المستهلك الحصول على فاتورة مفصلة عند شراء الذهب تشمل “تاريخ الشراء، والاسم، ووصف شامل لقطعة الذهب، ووزن المركب على الذهب إذا زاد على 5% من الوزن الإجمالي”.

وأوضحت “التجارة” أن من هذه الحقوق “وزن المشغول، واسم التاجر وبياناته التجارية، وعيار الذهب، والسعر الإجمالي، وسعر المشغول، ونوع الأحجار كريمة أو غير كريمة”.

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