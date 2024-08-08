ترجمة لـ47 لغة بالدوائر القضائية

أنشأت وزارة العدل مركز الترجمة الموحد؛ ليخدم جميع محاكم المملكة بمختلف اختصاصاتها والمرافق العدلية، في إطار عمل الوزارة المتواصل لتحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين، وإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لجميع التحديات. ويوفر مركز الترجمة الموحد خدمات الترجمة خلال جلسات التقاضي في القضايا التي يكون فيها طرف لا يتحدث اللغة العربية، كما يقدم خدماته لغير الناطقين باللغة العربية من خلال 114 مترجمًا لـ47 لغة أجنبية، إضافة إلى لغة الإشارة، عن طريق توظيف التقنية الحديثة عبر خدمة التقاضي الإلكتروني.

ويجري توفير خدمات الترجمة اللحظية -عن بعد- بالصوت والصورة أثناء الجلسات القضائية، مما يسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد وتسريع الإجراءات القضائية، وكان المركز قد ترجم منذ إنشائه أكثر من 670 ألف جلسة.