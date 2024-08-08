شكرا لقرائتكم خبر عن لا أضرار.. جاهزية السدود بمكة المكرمة لدرء مخاطر السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد فرع المؤسسة العامة للري بمنطقة مكة المكرمة جاهزية كامل السدود بالمنطقة لاستقبال الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة مؤخرًا.

وأشار إلى أن المؤسسة تتابع أعمال تشغيل وصيانة السدود بالمنطقة وخصوصًا بالمواقع التي هطلت عليها أمطار في محافظات الطائف وخليص والجموم أثناء الحالة المطرية المستمرة للأيام الماضية. لا أضرار وبينت أنه لا يوجد أي أضرار من جراء زيادة مناسيب المياه بالسدود أو أي مشاكل في تحمل الكميات الزائدة من المياه، على الجسم الإنشائي لأي سد.

وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف؛ أن فريق العمل بالمؤسسة العامة للري بالمنطقة يتابع بشكل مستمر وبسرعة استجابة على مدار الساعة لكافة سدود المنطقة والحالة المطرية وبشكل دائم.

ويأتي ذلك بالتنسيق المستمر مع غرفة الطوارئ بمنطقة مكة المكرمة التي يتم من خلالها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعديد من اللجان. أكثر من 71 سدًا لدرء أخطار السيول وأوضح أن منطقة مكة المكرمة بها أكثر من (71) سدًا لدرء أخطار السيول وبطاقة استيعابية تقدر ب (816) مليون متر مكعب.

ووصلت مناسيب المياه بالسدود إلى (272) مليون متر مكعب بعد هطول الأمطار الأخيرة بالمنطقة.

ومن خلال الآلية المتبعة ستصرف تلك المياه بشكل تدريجي بما يخدم المزارع والآبار بالأودية التي تقع عليها تلك السدود.