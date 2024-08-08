شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن إضافة حساب بنكي لأحد التابعين بالضمان الاجتماعي؟ والان نبدء بالتفاصيل

معايير الجدية في برنامج التمكين بالضمان الاجتماعي

الاستجابة مع تواصل صندوق تنمية الموارد البشرية وشركائه.

التسجيل في المنصة الموحدة للتوظيف (جدارات).

التجاوب مع تواصل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ألا يتخلف عن حضور المقابلة الوظيفية للوظائف التي تم ترشيحه لها لدى المنشات، لأكثر من 3 مرات.

الالتزام بإثبات الجدية عند البحث عن عمل في إجراءات التوظيف، على سبيل المثال لا الحصر: (حضور المقابلة الوظيفية بالوقت والزي المناسب).

ألا يتجاوز عدد مرات رفضه لعرض عمل أو فرصة عمل حر أو فرصة عمل مرن مناسبة، 3 مرات.

الدمام - شريف احمد - أوضح حساب الضمان الاجتماعي على "إكس" أن إضافة حساب بنكي احتياطي لأحد التابعين في منصة الدعم والحماية الاجتماعية؛ يكفل للأسرة استمرار صرف المعاش عند عدم أهلية العائل بسبب الوفاة أو السجن – لا قدر الله.بالإمكان إضافة الحساب البنكي الاحتياطي لأحد التابعين من خلال صفحة البيانات الشخصية للتابع.أعلن حساب الضمان الاجتماعي على منصة "إكس"، معايير الجدية في برنامج التمكين الذي يستهدف المستفيدين، وهي: