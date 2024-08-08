37 ألفا مخالفات النقل في 30 يوما

سجلت مخالفات النقل البري خلال الشهر الماضي 37.393 ألف مخالفة، مقابل تسجيل 49 في أنشطة النقل البحري، في وقت فاقت مخالفات النقل البري في منطقة الرياض، ضعف 11 منطقة مجتمعة ممثلة في: الباحة، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وجازان، وعسير، ونجران، والقصيم، وتبوك، والمدينة المنورة بـ32%.

293 ألف فحص

كشف تقرير الهيئة العامة للنقل لشهر يوليو الماضي، تنفيذ 239.222 ألف عملية فحص، وتصدرت عمليات الفحص لأنشطة النقل البري عمليات الفحص، حيث بلغ إجمالي عمليات الفحص للنقل البري 232.531 ألف عملية فحص بـ97%، وحلت عمليات الفحص للنقل البحري ثانيا، بإجمالي 6683 عملية فحص بـ3%، وعمليات الفحص للنقل السككي ثالثا، بإجمالي 8 عمليات، وبلغ معدل الامتثال للنقل البري 93%، مقابل 99% للنقل البحري، و100% للنقل السككي، وبلغ إجمالي مخالفات أنشطة النقل 37.442 ألف مخالفة، منها 37.393 ألفا مخالفات النقل البري بـ99.86%، مقابل 49 مخالفة للنقل البحري بـ0.13%.

3 مخالفات

تمثلت أبرز مخالفات أنشطة النقل في: تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل ببطاقة تشغيل ملغية، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وتصدرت مكة المكرمة مخالفات النقل البحري، بإجمالي 21 مخالفة بـ43%، وحلت المدينة المنورة ثانيا، بإجمالي 15 مخالفة بـ31%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 9 مخالفات بـ18%، وعسير رابعا، بإجمالي 4 مخالفات بـ8%.

النصيب الأكبر

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من مخالفات النقل البري، حيث بلغ إجمالي المخالفات 12.005 ألف مخالفة بـ32%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 9915 مخالفة بـ27%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 4864 مخالفة بـ13%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 2364 مخالفة بـ6%، وعسير خامسا، بإجمالي 1465 مخالفة بـ4%، وتبوك خامسا، بإجمالي 1445 مخالفة بـ3.86%، والقصيم سادسا، بإجمالي 1400 مخالفة بـ3.74%، ونجران سابعا، بإجمالي 1105 مخالفات بـ3%.

وسجلت منطقة الباحة أقل المناطق مخالفات لأنشطة النقل بـ0.53%، وحلت الحدود الشمالية ثانيا بـ0.68%، والجوف ثالثا بـ1.69%، وحائل رابعا بـ1.71%، وجازان خامسا بـ2.72%.

فحص ومخالفات

37 ألفا مخالفات أنشطة النقل

239 ألفا عمليات الفحص

مخالفات النقل بالرياض ضعف 11 منطقة

3 مخالفات رصدتها هيئة النقل

%99.86 مخالفات النقل البري

%0.13 مخالفات النقل البحري

الأكثر مخالفات بأنشطة النقل:

الرياض: 32%

مكة المكرمة: 27%

الشرقية: 13%

المدينة المنورة: 6%

عسير: 4%

الأقل مخالفات:

الباحة: 0.53%

الحدود الشمالية: 0.68%

الجوف: 1.69%

حائل: 1.71%

جازان: 2.72%

مخالفات النقل البحري:

مكة المكرمة: 43%

المدينة المنورة: 31%

الشرقية: 18%

عسير: 8%