أمطار الليل تغرق شوارع جازان وتقطع الكهرباء

13 ساعة من الأمطار المتواصلة شهدتها محافظات جازان وخاصة المواقع الساحلية، بدأت بعاصفة رعدية ليلا، وشكلت غزارة الأمطار فيضانات وسيولا داهمت أحياء وقرى، وضربت الصواعق كابلات الكهرباء وتسببت في قطع التيار عن مئات المنازل. وسجلت المنطقة أعلى معدل بروق وصواعق في المملكة بـ55 ومضة للكيلو متر المربع سنويا، وسط رفع الإنذار الأحمر للمنطقة، وتحذيرات من السيول.

أمطار متواصلة

استنفرت 5 جهات حكومية ممثلة في: الدفاع المدني، وأمانة المنطقة، والبلديات، والمحافظات، والطرق، وتسببت الأمطار في جريان الأودية، وقطعت الكهرباء عن عدد من المحافظات لـ 8 ساعات متواصلة، وكشفت الأمطار ضعف تصريف مشاريع مياه الأمطار بالأحياء السكنية والطرق، وتسببت في قطع الطرق، وانهيارات، ورصدت «دوت الخليج» الحالة المطرية، حيث ارتفع منسوب المياه بالطرق والأحياء، إلى جانب احتجازات المواطنين في السيول والتي باشرتها فرق الدفاع المدني.

منسوب المياه

في جزيرة فرسان تسببت الأمطار في تجمعات للمياه وشكلت شلالات صبت مباشرة في البحر، وفي محافظة الدرب ومراكزها شمال جازان سال عدد من الأودية والشعاب، كما ارتفع منسوب المياه بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية وداخل الأحياء السكنية، وتضررت بعض المنازل بقرى عتود ومنشبة بعد أن حاصرتها مياه الأمطار وكذلك انقطع التيار الكهربائي رغم الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية.

10 خطط

نفذت أمانة جازان والبلديات التابعة لها خططا لمواجهة الأمطار، وتمثلت أبرز الخطط في: تنظيف مجاري الأودية، وصيانة الشبكات والأنفاق، ومتابعة مشاريع التصريف، وتدعيم حماية للقرى، وتنظيف مصائد الأمطار، وتجهيز المعدات والآليات، وتنظيف منشآت التصريف، وتأمين دوريات المراقبة، وإزالة المخلفات من المناهل والعبارات.

عاصمة البروق

أكد نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ في المملكة الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن منطقة جازان تعد عاصمة البروق العربية، حيث تأتي في المركز الأول في كثافة حدوث البرق والصواعق على مستوى المملكة بـ55 ومضة للكيلو متر المربع سنويا، تليها منطقة الباحة ثانيا بـ17.6 ومضات، وعسير ثالثا بـ13.4 ومضات، ومكة المكرمة رابعا بـ10 ومضات، والمدينة المنورة خامسا بـ4.3 ومضات، والقصيم خامسا بـ3 ومضات، مشيرا إلى أنه بسبب موقع منطقة جازان الجغرافي المميز فإن كثافة ومضات البرق والصواعق في المنطقة تعتبر أكبر معدل ومضات للبرق والصواعق مقارنة بدول أوروبا وشمال إفريقيا.

حالة موسمية

أكد عضو جمعية الطقس في المملكة الراصد الجوي علي مشهور لـ«دوت الخليج»، أن أجواء جازان هذه الأيام تتأثر مع دخول شهر أغسطس بحالة مطرية موسمية، حيث ساعد امتداد للرياح الموسمية الرطبة القادمة من القرن الإفريقي، مع تواجد للتيارات الحرارية الصاعدة، في اتساع رقعة الأمطار على أجزاء واسعة من محافظات جازان، مشيرا إلى أنها تستمر إلى الثلث الثاني من شهر أغسطس الحالي، وأنها سجلت اختلافا عن الأعوام الماضية من خلال تغير موجة الأمطار التي ترتكز في الثلث الأول، وضعفها في الثلث الثاني، والتي ستكون مستمرة حتى الثلث الثاني من أغسطس الحالي.

المناطق الأكثر ومضات للبروق والصواعق

جازان: 55

الباحة: 17.6

عسير: 13.4

مكة المكرمة: 10

المدينة المنورة: 4.3