اخبار السعوديه

إعلامي عراقي : أعطونا الأمير محمد بن سلمان وخذوا كل قياداتنا .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن إعلامي عراقي : أعطونا الأمير وخذوا كل قياداتنا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب إعلامي على قناة عراقية، عن انبهاره بإنجازات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي نهضت بالمملكة في كل المجالات.

‎وقال خلال مداخلة مع الإعلامي عشق بن محمد بن سعيدان عبر برنامجه “المواطن”:”أعطونا الأمير محمد بن سلمان وخذوا كل قياداتنا في الحكومة.

‎ورد سعيدان، قائلا:” لا أعتقد أن الشعب السعودي يفرط في سمو الأمير محمد بن سلمان”، مؤكدا أن ولي العهد “محمد بن سلمان ” هو للعرب وللمسلمين كافة”.

‎وتابع الاعلامي العراقي:” تبقى في قلب الأمة العربية والإسلامية وتعد شمعتها”، مضيفا: المملكة هي القائد الإسلامي في المنطقة العربية، ونتمنى نصير مثلهم.

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا