شكرا لمتابعة خبر عن إعلامي عراقي : أعطونا الأمير محمد بن سلمان وخذوا كل قياداتنا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعرب إعلامي على قناة عراقية، عن انبهاره بإنجازات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي نهضت بالمملكة في كل المجالات.
وقال خلال مداخلة مع الإعلامي عشق بن محمد بن سعيدان عبر برنامجه “المواطن”:”أعطونا الأمير محمد بن سلمان وخذوا كل قياداتنا في الحكومة.
ورد سعيدان، قائلا:” لا أعتقد أن الشعب السعودي يفرط في سمو الأمير محمد بن سلمان”، مؤكدا أن ولي العهد “محمد بن سلمان ” هو للعرب وللمسلمين كافة”.
وتابع الاعلامي العراقي:” تبقى في قلب الأمة العربية والإسلامية وتعد شمعتها”، مضيفا: المملكة هي القائد الإسلامي في المنطقة العربية، ونتمنى نصير مثلهم.