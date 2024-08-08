شكرا لمتابعة خبر عن إعلامي عراقي : أعطونا الأمير محمد بن سلمان وخذوا كل قياداتنا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب إعلامي على قناة عراقية، عن انبهاره بإنجازات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي نهضت بالمملكة في كل المجالات.

‎وقال خلال مداخلة مع الإعلامي عشق بن محمد بن سعيدان عبر برنامجه “المواطن”:”أعطونا الأمير محمد بن سلمان وخذوا كل قياداتنا في الحكومة.

‎ورد سعيدان، قائلا:” لا أعتقد أن الشعب السعودي يفرط في سمو الأمير محمد بن سلمان”، مؤكدا أن ولي العهد “محمد بن سلمان ” هو للعرب وللمسلمين كافة”.

‎وتابع الاعلامي العراقي:” تبقى في قلب الأمة العربية والإسلامية وتعد شمعتها”، مضيفا: المملكة هي القائد الإسلامي في المنطقة العربية، ونتمنى نصير مثلهم.