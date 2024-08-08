شكرا لمتابعة خبر عن شابان يقطعان السيول مع والدهما مشيا على الأقدام للذهاب لموعد غسيل الكلى .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏قطّع شابان في قرية ⁧‫طناطن‬⁩ بمنطقة ⁧‫جازان‬⁩ السيول مع والدهما مشيا على الأقدام للذهاب لموعد غسيل الكلى وذلك بعد أن حاصرت السيول قريتهم لمدة 4 أيام.

وانتشر مقطع على نطاق واسع لشابان يصطحبان مسنا ويقطعان السيول ، إذ حقق المقطع تفاعلا واسعا وأثار موجة من الجدل على مواقع التواصل.

وتبين أن الشابين هما ابنا المسن الذي كان يمر بظروف صحية وقد حاصرتهم السيول في قرية طناطن منذ أربعة أيام مما اضطرّوا للمغامرة ومواجهة خطر السيول للذهاب لموعد غسيل الكلى بعد أن تأخر عنها بسبب السيول.