شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة النقل": ضبط 635 مخالف لنقل الركاب دون ترخيص ببعض المطارات خلال يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الهيئة العامة للنقل (635) مخالفًا لأنظمة الهيئة في عددٍ من مطارات المملكة خلال شهر يوليو الماضي، لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص؛ وذلك نتيجة للحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية. استمرار الحملات لمنع المخالفات وأوضحت الهيئة أن الحملات الرقابية مستمرة وتستهدف مطارات المملكة كافة؛ بهدف الحد من الممارسات غير المرخصة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافةً إلى تعزيز استفادة المسافرين من خيارات التنقل المتوفرة بالمطارات، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين.

وشددت الهيئة على أن ممارسة نشاط نقل الركاب بدون ترخيص والتي يقوم بها بعض الأفراد "الكدادة" في عددٍ من مطارات المملكة تعد مخالفة صريحة لأنظمتها، وتعرض الناقل غير المرخص لغرامة مالية قدرها 5,000 ريال، إضافة إلى حجز مركبته وتحمل التكاليف المترتبة على إجراءات الحجز، وذلك استنادًا للائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

