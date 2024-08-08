شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل |أمر ملكي: بناءً على ما عرضه ولي العهد يكون انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء - إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه - برئاسة الأكبر سناً من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا، استثناءً من حكم المادة ( 7 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ في شأن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء، ويتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس. والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقوم فريق عمل صحيفة اليوم بالعمل على تحديث المقالة الآن أخبار متعلقة تعاون يجمع الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومعهد "سيتي" لتطوير مرصد "منارة العلا" "هيئة النقل": ضبط 635 مخالف لنقل الركاب دون ترخيص ببعض المطارات خلال يوليو