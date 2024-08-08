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السعودية | المملكة تستضيف مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد في شهر أكتوبر المقبل

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، تستضيف المملكة العربية في مدينة جدة يوم السبت 23 / 4 / 1445 هـ الموافق 26 / 10 / 2024 م، مؤتمر “المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد”.

 

 

وتأتي هذه الاستضافة استمرارًا لدور المملكة الريادي بدعم المجتمعات المتضررة والمنكوبة في شتى أنحاء العالم؛ والإسهام في التخفيف من معاناتها وتوفير الاحتياجات اللازمة لها، و في إطار حرصها المعهود على مساندة الجهود الدولية في مجال الإغاثة الإنسانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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