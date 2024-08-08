السعودية | المملكة تستضيف مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد في شهر أكتوبر المقبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، تستضيف المملكة العربية السعودية في مدينة جدة يوم السبت 23 / 4 / 1445 هـ الموافق 26 / 10 / 2024 م، مؤتمر “المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد”.

وتأتي هذه الاستضافة استمرارًا لدور المملكة الريادي بدعم المجتمعات المتضررة والمنكوبة في شتى أنحاء العالم؛ والإسهام في التخفيف من معاناتها وتوفير الاحتياجات اللازمة لها، و في إطار حرصها المعهود على مساندة الجهود الدولية في مجال الإغاثة الإنسانية.

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